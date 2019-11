Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et la délégation des députés de la ville de Hai Phong (Nord) ont rencontré samedi 30 novembre des électeurs du district de Cat Hai, ce pour présenter les résultats de la 8e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature) et être à l’écoute des avis et des aspirations des électeurs.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc présente les résultats de la 8e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature) à l'électorat de Hai Phong. Photo: VNA



Appréciant la situation de développement socio-économique de Hai Phong et du district de Cat Hai, le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux ministères et secteurs de coordonner avec cette ville portuaire pour qu’elle puisse se développer davantage dans l’avenir.

Le Premier ministre a également indiqué le pays avait obtenu des résultats encourageants dans le développement socio-économique. Le niveau de vie de la population s'est nettement amélioré.

Il a fait savoir qu’en 2020, le Vietnam assumera les deux rôles importants que sont la présidence de l’ASEAN et membre non permanent du Conseil de la sécurité de l’ONU. Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam ferait de son mieux pour remplir ces deux rôles. Ce sont aussi les lourdes responsabilités internationales et régionales du Parti, de l’Etat et du peuple dans l’année prochaine. Le gouvernement a créé les comités pour se charger des préparatifs des réunions et conférences prévues en 2020.

A cette occasion, il a demandé à tous les ministères et branches à faciliter le développement du secteur privé, le considérant comme une partie importante dans le processus du développement du pays. -VNA