Busan (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu lundi 25 novembre le maire de Busan, Oh Keo-don, à l’occasion de son voyage dans la ville sud-coréenne pour participer au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) serre la main du maire de Busan, Oh Keo-don, le 25 novembre à Busan. Photo : VNA



Le maire Oh Keo-don a déclaré que l’administration et les habitants de la ville de Busan souhaitent renforcer les liens avec les pays de l’ASEAN, y compris le Vietnam.



Busan espère renforcer la coopération et les échanges avec les villes et les provinces vietnamiennes, en particulier Hô Chi Minh-Ville, et souhaite que davantage d’entreprises de Busan investissent au Vietnam, a-t-il dit.



Le responsable a fait savoir que Busan, la deuxième ville sud-coréenne, nommera l’une de ses avenues ASEAN et créera un centre culturel de l’ASEAN.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a apprécié le souhait de Busan de renforcer ses liens avec les localités vietnamiennes. Comme la région de Busan-Keangnam abrite un grand nombre de Vietnamiens, il a demandé au maire, à l’administration et à la population de Busan de continuer à les aider à s’y intégrer et à contribuer au développement socio-économique de la ville ainsi qu’à l’amitié des deux pays.



Le gouvernement vietnamien va créer des conditions favorables permettant aux citoyens sud-coréens de vivre et de travailler au Vietnam, a déclaré le Premier ministre.



Il a exhorté Busan et les localités vietnamiennes à organiser ensemble davantage d’échanges culturels comme les échanges populaires constituent le fondement de l’approfondissement des relations bilatérales.



Le Vietnam et la République de Corée disposent d’un fort potentiel de coopération économique, a-t-il déclaré, mettant l’accent sur le commerce et les investissements. Il a estimé le commerce bilatéral à 80 milliards de dollars cette année et prévu que ce chiffre devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2020.



Le chef du gouvernement vietnamien a également demandé à l’administration de Busan de faciliter le lancement d’un vol direct vers la ville de Dà Nang dans le Centre du Vietnam.



Le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité le port de Busan, le plus grand de la République de Corée et le deuxième plus grand port à conteneurs du monde, qui traite 75% du fret conteneur du pays.



Le dirigeant vietnamien est à Busan pour le Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée, qui a pour objectif de célébrer le 30e anniversaire des relations de dialogue entre les deux parties, et le premier Sommet Mékong-République de Corée lors de son voyage du 24 au 28 novembre en République de Corée.



Après avoir assisté à ces événements, il effectuera une visite officielle en République de Corée, la première visite d’un Premier ministre vietnamien en sept ans. – VNA