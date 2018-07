Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam souhaite approfondir les relations de coopération avec l’Algérie, notamment dans l’économie et le commerce, lors d’une rencontre vendredi 13 juillet à Hanoi du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle au Vietnam.

Selon M. Phuc, les deux parties doivent multiplier l’échange de hautes délégations, respecter les engagements conclus et appliquer les contenus adoptés lors de la 11e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie. Il a salué le fait que les deux pays ont parvenu à l’accord sur la création du Conseil des entreprises et poursuivent leurs négociations de l’Accord de l’encouragement de l’investissement, de l’Accord de non double taxation.

Il a souligné la nécessité d’augmenter le commerce bilatéral qui reste encore très modeste ainsi que le rôle important des entreprises en la matière. Les deux pays doivent porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars d’ici l’an 2020. «Le Vietnam prend en haute considération le rôle des entreprises et les considère comme la force pour stimuler les relations économiques et commerciale entre les deux pays. Le Vietnam souhaite que l’Algérie continue de créer les meilleures conditions aux activités la coentreprise pétrolière Bir Seba du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietNam) en Algérie, notamment en matière de formalités administratives. », a-t-il dit.

Le Vietnam s’efforce de resserrer les liens bilatéraux, soutient l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et est prêt à soutenir le pays durant ce processus, a-t-il affirmé.

Abdelkader Messahel a souligné que sa visite au Vietnam visait à dynamiser les relations bilatérales. Les deux pays doivent continuer leur coopération dans le pétrole, les télécommunications, la pharmacie, la pêche, l’agriculture… L’Algérie souhaite que le Vietnam partage ses expériences de développement car le pays est en fort développement dans la région et son modèle de développement est conforme à l’Algérie, a-t-il constaté.

Partageant le même point de vue que le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le ministre algérien a insisté sur le renforcement des échanges entre les entreprises vietnamiennes et algériennes, la promotion du rôle du Conseil des entreprises, le renforcement des relations économiques et commerciales.

Enfin, il a affirmé le soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021 et souhaité un soutien du Vietnam à l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. -VNA