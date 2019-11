Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur vénézuélien Jorge Rondon Uzcategui. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – "Le Vietnam attache de l’importance à la promotion des relations avec le Venezuela", a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en recevant le 19 novembre à Hanoï l’ambassadeur de ce pays, Jorge Rondon Uzcategui venu prendre congé de lui au terme de son mandat au Vietnam.

Appréciant des contributions du diplomate vénézuélien pour l’essor des relations d’amitié et de coopération intégrale entre les deux pays au cours de près de 14 ans derniers, soit la moitié de la durée de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (18 décembre 1989), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a convaincu que quel que soit le poste qu’il assumera dans le futur, l’ambassadeur Jorge Rondon Uzcategui poursuit à jouer le rôle de passerelle entre les deux peuples vietnamien et vénézuélien.

De son côté, Jorge Rondon Uzcategui a partagé qu’il était considéré lui-même comme l’ambassadeur vietnamien au Venezuela et aux autres lieux dans le monde. Son pays poursuit à promouvoir les projets de coopération avec le Vietnam notamment dans l’agriculture et le pétrole.

Fin janvier 2006, Jorge Rondon Uzcategui est arrivé au Vietnam en tant que le premier ambassadeur vénézuélien qui a ouvert le bureau de l’ambassade, marquant une nouvelle page dans l’histoire des relations entre les deux pays. Au cours de son mandat au Vietnam, il n’a cessé de promouvoir la relation Vietnam-Venezuela dans plusieurs domaines allant de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l’économie, du développement, de l’éducation en passant par l'échange entre les peuples. Sur son poste, il était actif dans l’assistance des projets d’échange des expériences, des techniques, ainsi qu'a soutenu la lutte pour la justice des victimes de l’agent orange/dioxine.

Appréciant des contributions importantes de l’ambassadeur Jorge Rondon Uzcategui dans la consolidation et l’intensification de la compréhension mutuelle, la relation d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux peuples vietnamien et vénézuélien, l’Etat vietnamien a décidé de lui remettre l’insigne « Pour la paix, l’amitié entre les peuples » le 12 novembre dernier. -VNA