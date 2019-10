Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 9 octobre à Hanoï l'ambassadeur laotien, Thongsavanh Phomvihane, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.



Il a félicité le diplomate laotien pour son accomplissement de son mandat au Vietnam et sa réception de la Médaille du travail de première classe du Parti et de l'État du Vietnam, soulignant ses contributions importantes au renforcement des relations bilatérales.



L’ambassadeur Thongsavanh Phomvihane a remercié le gouvernement et les autorités vietnamiennes d’avoir créé les conditions favorables et de l’avoir aidé à remplir ses missions au Vietnam. Il a exprimé son honneur de recevoir ce titre honorifique attribué par le Parti et l'Etat du Vietnam.



Il a aussi exprimé ses remerciements au Parti, à l'Etat et au peuple vietnamien pour leur soutien, leur assistance au peuple laotien dans le passé comme le présent, notamment après les récentes catastrophes naturelles survenues au Laos.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les efforts de l'ambassadeur Thongsavanh Phomvihane, qui a bien joué le rôle de pont pour renforcer la solidarité et la coopération intégrale Vietnam-Laos.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam continuait de créer les conditions favorables pour soutenir 16.000 étudiants laotiens au Vietnam, notamment par l'octroi de 1.200 bourses d'études et la poursuite du partage d’expériences et de l’assistance au Laos dans la formation de personnel.



A propos de la situation mondiale et régionale, il a souhaité que le Laos continue à coordonner et à affirmer son point de vue pour le maintien de la paix, de la stabilité, de la prédominance du droit, de la sécurité ; pour la garantie de la sécurité et de la liberté de la navigation aérienne et maritime ; pour le règlement des différends en Mer Orientale par les mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations unies pour le droit de la mer de 1982.

Nguyen Xuan Phuc a demandé au Laos de continuer à soutenir et à coopérer lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et la position de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021.

Il a souhaité que quel que soit son poste, l'ambassadeur Thongsavanh Phomvihane continue à contribuer aux relations spéciales Vietnam-Laos. -VNA