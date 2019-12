Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le Vietnam et la Thaïlande doivent élargir davantage leur coopération à multiples facettes dans le temps à venir, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, Tanee Sangrat, lors d'une réception le 13 décembre à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) etl'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Tanee Sangrat . Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien a souligné le rôle important joué par le diplomate Tanee Sangrat dans la promotion des relations bilatérales et a suggéré que les deux parties maintiennent des mécanismes de coopération bilatérale, contribuant à la création d'un nouvel élan pour approfondir leurs relations.

Il a plaidé pour une coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Thaïlande, affirmant que le Vietnam voulait promouvoir les exportations vers la Thaïlande afin d'équilibrer la valeur commerciale entre les deux pays.

Les deux pays devraient également renforcer leurs liens touristiques, a déclaré le chef du gouvernement, ajoutant que le Vietnam espère accueillir davantage de touristes thaïlandais à l'avenir.

Il a appelé la partie thaïlandaise à ouvrir son marché pour les produits vietnamiens et à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes dans le pays, tout en affirmant que le Vietnam créera des conditions favorables pour que les investisseurs et les entreprises thaïlandaises opèrent efficacement dans le pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Tanee a félicité le Vietnam d'avoir assumé son rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.



Il a déclaré que le Vietnam et la Thaïlande jouent un rôle crucial dans la promotion de la coopération entre les pays d'Asie du Sud-Est, exprimant son espoir que le Vietnam considérera la Thaïlande comme son partenaire fiable.

Sangrat Tanee a invité les deux pays à intensifier la coopération en matière de sécurité terrestre et maritime, ainsi que de médecine militaire et a évoqué l'idée d'une coopération en matière de production d'électricité entre la Thaïlande, le Vietnam et le Laos ou le Cambodge.-VNA