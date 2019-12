Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail avec des responsables de la province de Ca Mau dans la matinée du 11 décembre. Photo : VNA

Ca Mau (VNA) – Mercredi matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et une délégation du gouvernement ont travaillé avec des dirigeants de la province de Ca Mau (delta du Mékong).

A cette occasion, le Premier ministre a indiqué que les responsables provinciaux avaient fait des efforts dans la direction et la gestion pour un développement assez homogène dans les domaines économique, culturel et social de la localité. Au fur et à mesure, les infrastructures socioéconomiques ont connu des changements positifs, notamment dans les communications rurales.

Ca Mau figure aussi dans la liste des premières localités du pays dans la crevetticulture et la réduction de la pauvreté, a remarqué le chef du gouvernement.

Il a aussi insisté sur des difficultés de Ca Mau, une localité touchée gravement par des impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles. En particulier, la qualité de la main-d’œuvre locale ne correspond pas encore aux exigences du développement dans la nouvelle conjoncture.

Dans cet esprit, le Premier ministre est tombé d’accord sur les orientations de développement de Ca Mau et a demandé à cette localité de bien accomplir le plan quinquennal de développement socioéconomique tout en s’intéressant à la rénovation de l’éducation et l’amélioration du niveau d’instruction de la population locale.

Enfin, il a demandé à la province de Ca Mau d’achever le projet de l’autoroute Can Tho-Ca Mau car il s’agit d’un ouvrage important dans le développement socioéconomique et la garantie de la défense et de la sécurité de la localité.

Située à l’extrême Sud du pays avec une côte de 254km, Ca Mau est dotée de plusieurs potentiels et atouts de développement notamment dans le domaine de l’aquaculture, l’exploitation et le traitement des produits aquatiques, le tourisme. La province dispose aussi du complexe industriel gazo-électrique-azoté de Cà Mau. -VNA