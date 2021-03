Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Nghe An. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique et Premier ministre, a eu le 14 mars au matin une séance de travail avec les autorités de la province de Nghe An (Centre).



Le chef du gouvernement a déclaré apprécier les efforts de Nghe An pour enregistrer une croissance de 7,2%, avant de demander aux autorités provinciales d’élaborer un programme d’action dynamique pour mettre en oeuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Soulignant que Nghe An était identifiée comme le centre de la zone septentrionale du Centre, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que la province devait avoir un niveau de développement adéquat. Il est nécessaire de créer des centres d’éducation et de formation, de culture, de divertissement, de services et de tourisme, a-t-il indiqué, ajoutant que Nghe An devait également s’intéresser au développement forestier et à l’économie forestière.



Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à une cérémonie de réponse au Programme de plantation d’un milliard d’arbres, organisée par Nghe An et le ministère des Resssources naturelles et de l’Environnement. Nghe An est la troisième localité où le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc assiste à une cérémonie en réponse au Programme de Plantation d'un milliard d'arbres «Pour un Vietnam vert».

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) plante un arbre dans le district de Do Luong, province de Nghe An. Photo : VNA

Le chef du gouvernement est en outre allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie dans la zone historique de Truong Bon. Auparavant, le 13 mars, il a rendu hommage au Président Ho Chi Minh à Kim Lien et visité le temple Chung Son dédié à la famille du Président Ho Chi Minh à la montagne Chung (commune de Kim Lien, district de Nam Dan).