Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohammad.

Hanoi (VNA) - A l’invitation de son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad et son épouse vont effectuer une visite officielle au Vietnam du 26 au 28 août 2019.

Le Vietnam et la Malaisie ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Depuis, les liens n'ont cessé de se développer dans des secteurs clés tels que politique-diplomatie, défense-sécurité, économie et culture.



Les hauts dirigeants des deux pays ont effectué des visites régulières. Les relations bilatérales se sont intensifiées notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique établi lors de la visite du Premier ministre Nguyen Tan Dung à Kuala Lumpur en août 2015.



La Malaisie figure parmi les 10 plus grands marchés asiatiques en termes de nombre de touristes au Vietnam.



La coopération dans le commerce et l'investissement est un point positif dans les relations entre les deux pays. La Malaisie est en effet le 8e partenaire commercial du Vietnam et le 7e investisseur parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 600 projets totalisant 12,504 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Au premier semestre de 2019, la valeur des échanges commerciaux a atteint près de 5,5 milliards de dollars, soit une baisse de 6,2% en glissement annuel. Les deux pays visent 15 milliards de dollars d’ici 2020. -VNA