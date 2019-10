Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (à droite) et son homologue laotien Thongloun Sisoulith, le 1er octobre à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith accompagné par son épouse et la délégation de haut niveau du gouvernement laotien a terminé jeudi sa visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son épouse.

Durant son séjour, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a participé à la cérémonie d’accueil officielle, à l’entretien et à la réception de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc ; a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong ; a eu une entrevue avec la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan ; est allé fleurir le Mausolée du président Ho Chi Minh et le Mémorial des héros morts pour la Patrie ; a visité certains établissements économiques et culturels dans la ville de Da Nang (Centre).

Les dirigeants de haut niveau des deux pays ont partagé des informations liées au développement socio-économique et à la mise en oeuvre du travail extérieur de chaque pays lors de ces derniers temps ; ont discuté des orientations et mesures visant à consolider et à intensifier les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays dans les temps à venir. Les deux parties ont affirmé continuer de se soutenir mutuellement dans la voie de protection et de développement national de chaque pays, ainsi que lors des forums régionaux et internationaux.

Le Vietnam et le Laos ont convenu de maintenir les échanges de délégations et de contacts de haut niveau et à divers échelons; mettre en oeuvre efficacement les accords de haut rang déjà convenus; améliorer l'efficacité de tous les mécanismes de coopération; encourager les ministères, les branches et les localités à élargir leur coopération; intensifier la coopération bilatérale en matière touristique.

De même, les deux pays sont tombés d’accord sur le partage opportun et la coordination étroite entre eux et avec d'autres pays et les organisations internationales concernées pour garantir la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du fleuve Mékong pour les intérêts communs des populations des pays dans la subrégion. Ils se sont accordés pour collaborer efficacement et se soutenir mutuellement lors des mécanismes de coopération régionale et internationale.

Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la primauté du droit, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que du règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

A cette occasion, les Premiers ministres vietnamien et laotien ont assisté à la signature de huit conventions de coopération dans l’économie, l’investissement, l’éducation, le secteur financier et bancaire, l’énergie et l’aviation.

Avant de quitter le Vietnam, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith s’est rendu jeudi matin 3 octobre au parc high-tech de Da Nang et à la zone de production de légumes propres Afarm dans cette ville du Centre.

Le dirigeant laotien a effectué une visite officielle du 1er au 3 octobre au Vietnam, durant laquelle les deux pays ont publié une déclaration commune sur le renforcement de leurs relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale dans la nouvelle situation. –VNA