Le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, et son épouse, effectueront du 1er au 3 octobre une visite officielle au Vietnam.



Selon un communiqué publié le 25 septembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le Premier ministre laotien et son épouse seront accompagnés par une délégation de haut niveau du gouvernement laotien.



Le 5 septembre 1962, le Vietnam et le Laos ont établi leurs relations diplomatiques et le 18 juillet 1977, les deux pays ont signé le Traité d'amitié et de coopération. Ces dernières années, malgré les développements complexes dans la situation régionale et mondiale, l'amitié entre le Vietnam et le Laos, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale se sont développées de manière approfondie et efficace.-VNA