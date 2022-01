Le membre du Bureau politique et Premier ministre lao Phankham Viphavanh. Photo : Khmertimeskh.com



Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et Premier ministre lao Phankham Viphavanh, à la tête d’une haute délégation lao, est arrivé samedi 8 janvier à Hanoi, entamant une visite officielle de trois jours au Vietnam sur l’invitation du membre du Bureau politique et Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement lao est accompagné du membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense Chansamone Chanyalath ; du membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, ministre du Plan et de l’Investissement et président du Comité de coopération Laos-Vietnam Sonexay Siphandone ; du membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith.

Plusieurs membres du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao font partie de la délégation : le ministre de l’Industrie et du Commerce Khampheng Saysompheng, le ministre et président de l’Office du gouvernement Khamjane Vongphosy, le gouverneur de la Banque d’État du Laos Sonexay Sitphaxay, le ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme Suanesavanh Vignaket, le ministre des Finances Bounchom Ubonpaseuth, le ministre des Travaux publics et des Transports Viengsavath Siphandone, le ministre de l’Éducation et des Sports Phout Simmalavong, le ministre de la Santé Bounfeng Phoummalaysith, et le ministre de l’Énergie et des Mines Daovong Phonekeo.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Phankham Viphavan est la première d’un haut dirigeant étranger au Vietnam en 2022. Elle manifeste la détermination des hauts dirigeants des deux pays à approfondir les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos et à mettre en œuvre efficacement la déclaration commune Vietnam-Laos de juin 2021.

Elle marque également le premier événement significatif dans le cadre de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam, afin de resserrer et de renforcer davantage les relations spéciales entre les deux pays. – VNA