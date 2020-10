Hanoi (VNA) – Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son épouse ont entamé dimanche après-midi 18 octobre leur visite officielle au Vietnam sur l’invitation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son épouse arrivent le 18 octobre à Hanoi, entamant leur visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Il s’agit du premier voyage à l’étranger du Premier ministre Suga Yoshihide depuis qu’il a pris ses fonctions le mois dernier et de la deuxième fois consécutive qu’un Premier ministre japonais a choisi le Vietnam comme première destination à l’étranger après son entrée en fonction.Après l’établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon le 21 septembre 1973, les relations bilatérales ont connu des développements rapides au cours des dernières années.La relation Vietnam-Japon est maintenant à son meilleur depuis l’établissement des relations diplomatiques, avec une grande confiance mutuelle.Les deux parties ont maintenu d’importants mécanismes de coopération tels que le Comité de coopération Vietnam-Japon coprésidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, le dialogue de partenariat stratégique sur les affaires extérieures, la défense nationale et la sécurité au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel, le dialogue sur la sécurité au niveau des vice-ministres, le comité mixte sur le commerce, l’énergie et l’industrie, le dialogue agricole au niveau ministériel et le dialogue sur la politique maritime au niveau ministériel.Le Japon est le principal partenaire économique du Vietnam, le plus grand fournisseur d’aide publique au développement (APD), le deuxième investisseur, le troisième partenaire touristique et le quatrième partenaire commercial.Au cours des neuf premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint 28,6 milliards de dollars. En septembre 2020, le Japon comptait 4.595 projets d’IDE valides d’une valeur de 59,87 milliards de dollars au Vietnam, se classant au deuxième rang parmi 136 pays et territoires investissant dans le pays.Dans le même temps, l’APD du Japon au Vietnam était évaluée à quelque 2,57 billions de yens (23,76 milliards de dollars) en décembre 2019, soit 26,3% des prêts étrangers cumulés du Vietnam.Des avancées ont été réalisées dans la coopération agricole entre les deux pays depuis la visite d’État au Japon du président Truong Tân Sang en 2014, comme en témoigne la signature d’une vision à moyen et long terme sur la coopération agricole en septembre 2015 et la signature d’une vision ajustée en mai 2018.En particulier, la collaboration dans la réponse aux changements climatiques a fait de grands progrès car le Japon a continuellement fourni de l’APD au Vietnam ces dernières années pour aider ce dernier à déployer des projets à cet égard.Les partenariats en matière d’éducation et de formation se sont également développés sous différentes formes. Actuellement, le Vietnam est la plus grande source de stagiaires au Japon avec un nombre total de plus de 230.000 personnes.Le Japon est l’un des pays qui ont accordé la plus grande aide non remboursable au secteur vietnamien de l’éducation et de la formation. Plus de 80.000 étudiants vietnamiens font leurs études au Japon.Le Japon coopère avec quatre universités vietnamiennes pour améliorer la qualité de leur formation, tout en aidant le Vietnam à former des ressources humaines de haute qualité dans les domaines de la science, de la technologie, de la gestion et des services, et de l’enseignement du japonais.Les relations entre les localités des deux pays sont également florissantes, avec plus de 70 documents de coopération signés à ce jour.Au milieu de la pandémie de Covid-19, les deux pays ont maintenu des échanges à tous les niveaux sous différentes formes. Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a eu des entretiens téléphoniques avec le Premier ministre Suga Yoshihide le 12 octobre et avec le Premier ministre Shinzo Abe les 4 mai et 4 août.Pendant ce temps, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s’est entretenu au téléphone avec le ministre japonais des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu en mars et juin.Les deux pays se sont également soutenus dans la lutte contre la pandémie.La visite du dirigeant japonais offrira l’occasion au Vietnam de prouver sa sécurité et sa réponse efficace à la pandémie de Covid-19, tout en promouvant les réalisations du pays en matière de réforme et de développement socio-économique, ainsi que les efforts visant à améliorer sa position sur la scène internationale, en mettant en œuvre la politique étrangère et l’intégration internationale. – VNA