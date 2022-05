Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre japonais Kishida Fumio et une délégation japonaise de haut rang l’accompagnant ont quitté Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle au Vietnam du 30 avril au 1er mai.



Au cours de sa visite au Vietnam, le Premier ministre japonais Kishida Fumio a effectué de nombreuses activités importantes telles que rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée ; s’entretenir avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh ; venir saluer le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et rencontrer le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue.



Le leader du Parti Nguyen Phu Trong a invité les deux pays à travailler ensemble pour bien élaborer un plan pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023. Il a discuté avec le dirigeant japonais de la politique étrangère indépendante, autonome et de paix, d'amitié, de coopération et de développement ; de multilatéralisation et de diversification des relations et affirmé que le Vietnam était ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

Lors de la rencontre avec le président de l'AN Vuong Dinh Hue, Kishida Fumio a espéré qu'avec de nombreuses expériences dans différents postes, le dirigeant vietnamien continuera à contribuer au renforcement des relations de coopération entre le Japon et le Vietnam, en particulier dans le domaine législatif.



Vuong Dinh Hue a affirmé que l'AN du Vietnam continue de renforcer le système juridique et institutionnel pour créer toutes les conditions favorables aux investissements et aux affaires, non seulement des entreprises vietnamiennes mais aussi des investisseurs étrangers, y compris ceux du Japon. L’AN du Vietnam continue d'éliminer les obstacles et les barrières pour promouvoir l'investissement et la coopération commerciale entre les deux pays.

Pour sa part, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam et le Japon partageaient de nombreux intérêts stratégiques communs. Le Japon est partenaire stratégique de confiance et important et joue un rôle prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.

Le Premier ministre japonais rend hommage au Président Ho Chi Minh. Photo : VNA



Le chef de l’Etat vietnamien a souhaité que les deux parties promeuvent une coopération efficace et substantielle en matière de défense et de sécurité ; relient les deux économies ; renforcent la chaîne d'approvisionnement ; élargissent la coopération en matière d'investissement, de commerce et de transformation numérique ; renforcent la coopération dans la santé, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique, la transition énergétique verte pour apporter des avantages pratiques aux populations des deux pays.

Au Vietnam, le dirigeant japonais a assisté au séminaire de coopération Vietnam-Japon sur l'innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement.



Cette visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Kishida Fumio s'inscrit dans un contexte où les relations entre les deux pays sont au meilleur de leur histoire. La visite contribue à approfondir les relations Vietnam-Japon, mettant en œuvre les résultats de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon fin 2021 ; à renforcer la confiance politique Vietnam-Japon et les bonnes relations entre les hauts dirigeants des deux pays sur la base de "Affection, sincérité, confiance" ; à intensifier la coopération profonde dans tous les domaines, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples. -VNA