Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail le 12 juin avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la province de Bac Giang à mettre l'accent sur le développement vert et durable, à promouvoir la transformation numérique et la transition énergétique.

Lors de la séance de travail le 12 juin avec la Permanence du Comité provincial du Parti, le chef du gouvernement a demandé à la province septentrionale de continuer de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, favorisant ainsi la relance et le développement socio-économique local.

Bac Giang devrait créer des percées dans le développement des infrastructures stratégiques, le renforcement des institutions, l'administration et la formation des ressources humaines, a demandé le Premier ministre.

Il a également suggéré à la province de promouvoir l'innovation scientifique et technologique, d’améliorer sa productivité, d'attirer de façon sélective les investissements étrangers et d’améliorer l'efficacité de ses investissements.

Le Comité provincial du Parti a proposé au gouvernement, au Premier ministre et à des ministères et organes concernés de permettre à Bac Giang de mettre en œuvre les projets de construction de la 5e périphérique reliant à Hanoï et du centre logistique ferroviaire à la gare de Sen Ho.

Selon le rapport du comité provincial du Parti, la croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) au premier trimestre de 2022 a atteint 14,33% et 24,03% au deuxième trimestre, figurant en tête du classement national.

Au premier semestre, la valeur de la production agricole provincial a augmenté de 2,9% ; celle de la production industrielle, de 55,5% et celle du secteur des services, de 24,5%. Le total des ventes au détail de biens et services de consommation a également progressé de 14,1%. Le commerce extérieur provincial s’est élevé à 18,6 milliards de dollars, en hausse de 40,2% en glissement annuel. -VNA