Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite la section de l'Agence vietnamienne d'information au Centre international des médias (Photo: VNA)

Hanoi, 24 février (VNA) - Le 24 février, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est rendu au Centre international des médias à Hanoi pour inspecter les préparatifs du prochain sommet entre la RPDC et les États-Unis à Hanoi, au Vietnam.

Lors d'une séance de travail avec les ministères et les organismes compétents, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que le sommet était un événement international de premier plan qui avait beaucoup attiré l'attention du monde et avait une incidence importante sur la paix régionale et mondiale.

Il a salué les efforts déployés par les ministères, les secteurs, les agences et les entreprises pour préparer les meilleures conditions pour l'événement, ainsi que par les délégations de la RPDC et des États-Unis, tout en promouvant les images d'un pays amical et hospitalier, ainsi que l'identité culturelle et le style de vie du peuple vietnamien.

Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction devant l'avancement des travaux de préparation, soulignant la nécessité d'assurer une sécurité absolue pour les invités étrangers à Hanoi et au Vietnam à cette occasion.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux agences autorisées de continuer à surveiller de près l'avancement des préparatifs, d'achever tous les plans et de finaliser tous les travaux avant l'arrivée des délégations au Vietnam.

Soulignant le rôle important joué par les médias dans la présentation de la nation et de Hanoi, la ville pour la paix, le chef du gouvernement a demandé aux agences de presse nationales et étrangères de fournir davantage d'informations sur les réalisations du Vietnam après 30 ans de Renouveau et les images d'un pays amical, indépendant, autonome et prospère.

Le centre international des médias, situé au Palais culturelle de l'amitié, 91 rue Tran Hung Dao, entrera officiellement en fonction le 26 février. Il est capable d'accueillir plus de 3000 journalistes en même temps. Il est équipé de toutes les installations modernes au service des journalistes.

Plus tôt dans la même journée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également vérifié le centre de contrôle de la sécurité du Sommet entre la RPDC et les États-Unis à Hanoi. -VNA