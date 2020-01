Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (4e à partir de la droite) et des autorités de la province de Tra Vinh. Photo : VNA



Tra Vinh (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en tournée dans le delta du Mékong, a offert le 14 janvier des cadeaux de Têt à plus de 200 familles méritantes, ouvriers et ménages pauvres dans la province de Tra Vinh.



Le chef du gouvernement est également allé formuler ses voeux de Nouvel An lunaire au conseil d’administration de l’Eglise bouddhique de Tra Vinh, dans la pagode Luong Xuyen.



L’après-midi du même jour, Nguyen Xuan Phuc a eu une séance de travail avec les autorités de la province de Tra Vinh.



Il a salué les réalisations socio-économiques de Tra Vinh, avant d’espérer que sa conférence de promotion de l’investissement prévue le 15 janvier serait couronnée de succès.



Indiquant que Tra Vinh était l’une des provinces à croissance rapide du pays et l’une des premières localités du delta du Mékong en termes de recettes budgétaires, le Premier ministre a toutefois constaté qu’elle était encore pauvre, avec des difficultés dans le développement des infrastructures. Il a demandé aux autorités provinciales de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et de chercher à mobiliser davantage de moyens pour développer les infrastructures.



Selon les autorités de Tra Vinh, cette province a rencontré en 2019 de nombreuses difficultés, notamment la peste porcine africaine, l’intrusion saline et les intempéries. Toutefois, elle est parvenue à enregistrer une croissance de 14,85%. Le revenu par habitant a atteint environ 60 millions de dôngs. Les recettes budgétaires se sont chiffrées à près de 13.700 milliards de dôngs. Le taux de pauvreté a diminué de 2,62% pour s’établir à 9.214 ménages pauvres. -VNA