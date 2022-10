Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen (droite) et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen a reçu le 1er octobre, le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, en visite d’amitié officielle au Vietnam.

Nguyen Van Nen s’est déclaré réjoui du développement du commerce bilatéral, malgré l’impact du COVID-19, soulignant que le potentiel de coopération bilatérale avait encore une marge de développement.

Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a proposé au Premier ministre cubain d’exhorter des ministères, branches et localités cubains à renforcer la coopération avec sa ville, notamment dans le commerce, le tourisme, la santé et l'éducation.

Ho Chi Minh Ville souhaite promouvoir la coopération avec Cuba dans des domaines où Cuba est forte et la ville a de demandes tels que la technologie pharmaceutique, la formation des ressources humaines médicales, la santé, le tourisme, la culture, l'échange entre les jeunes générations..., a-t-il déclaré

Appréciant le potentiel de développement économique de Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre cubain a convenu des propositions de coopération du secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen.

Cuba est prêt à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines où le Vietnam a des demandes et Cuba est capable ainsi qu’à continuer à consolider et resserrer les bonnes relations entre les deux Partis, deux États et deux peuples vietnamiens et cubains, a-t-il déclaré.

Durant son séjour à Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre cubain a visité les tunnels souterrains de Cu Chi et le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville (SHTP). -VNA