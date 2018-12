Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (droite) et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a terminé avec succès sa visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.



Pendant son séjour, le chef du gouvernement cambodgien s’est entretenu avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Il est allé saluer le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam Nguyen Phu Trong. Il a eu une entrevue avec la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, rencontré des représentants de l’Association d’amitié Vietnam – Cambodge, et assisté à un forum d’affaires Vietnam – Cambodge.



Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a également déposé une gerbe de fleurs au monument commémoratif des héros morts pour la Patrie et rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.



Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays se sont mis d’accord sur les grandes orientations pour continuer à promouvoir les relations bilatérales selon la devise « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable ». Ils ont convenu d'organiser en 2019 des activités solennelles au Vietnam et au Cambodge afin de marquer le 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier).



Les deux parties ont également décidé de renforcer l'efficacité de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, de poursuivre le principe de ne pas laisser les forces hostiles utiliser le territoire de l’une pour nuire à la sécurité de l'autre, de collaborer étroitement dans la prévention et la lutte contre toute forme de criminalité pour garantir la sécurité dans les zones frontalières.



Elles ont été unanimes à régler les problèmes en suspens dans un esprit d’amitié et de compréhension mutuelle, à s’efforcer de signer en 2019 deux documents actant que 84% du travail de délimitation et de bornage de la frontière commune a été achevé, en vue d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement entre les deux pays.



Les deux parties se sont engagées à travailler en étroite collaboration pour assurer le statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, leur créer des conditions favorables afin qu’elles puissent avoir une vie stable, contribuer au développement socio-économique local et devenir une passerelle pour les relations bilatérales.



S'agissant des affaires régionales et internationales, les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Elles se sont engagées à coopéreront étroitement en 2020, l’année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et le Cambodge organisera le Sommet de l’ASEM.



A cette occasion, les deux parties ont donné une conférence de presse et signé cinq documents de coopération dans les transports et les communications, la fin des négociations de l’accord sur le commerce transfrontalier, la coopération dans l’éducation, la délimitation et le bornage de la frontière commune, et l’utilisation de l’aide non-remboursable du Vietnam. -VNA