Le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Photo: pakistanpoint.com



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, à la tête d’une haute délégation du gouvernement cambodgien, a entamé jeudi sa visite officielle du 6 au 8 décembre au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Il est accompagné, entre autres, par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Tea Banh, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn, le ministre chargé des affaires frontalières Var Kim Hong, les ministres des Travaux publics et des Transports, Sun Chanthol; de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche Veng Sakhon; du Commerce Pan Sorasak; des Mines et de l’Energie Suy Sem; de l’Education, de la Jeunesse

et des Sports Hang Choun Naron; de l’Information Khiev Kanharith; du Tourisme Throng Khon; de l’Emploi et de la Formation professionnelle Ith Samheng.

Vietnam et Cambodge ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967. Au cours de l'année de l'amitié 2017, les pays ont travaillé ensemble pour réparer et inaugurer 13 monuments de l'amitié Vietnam-Cambodge. Ils ont également organisé des activités marquant les 50 ans de leurs relations diplomatiques l’année dernière.

La coopération entre les ministères, les secteurs et les localités, ainsi que les échanges entre les peuples a été renforcée. Les deux parties se sont coordonnées pour échanger des informations, résoudre des incidents le long de leur frontière et renforcer leurs patrouilles communes en mer.

Le Vietnam et le Cambodge ont étroitement coordonné dasn le cadre des mécanismes internationaux et régionaux tels que la région du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam, la stratégie de coopération économique des pays riverains des fleuves Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong, l’ASEAN, le Forum de coopération Asie-Europe (ASEAM) et les Nations Unies.

La coopération économique a enregistré des résultats encourageants. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,8 milliards de dollars en 2017, en hausse de 30% sur un an. Ce chiffre a dépassé les 3,8 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2018, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente.

Le Vietnam est un investisseur important au Cambodge avec un fonds d'investissement de 3,02 milliards de dollars dans 206 projets ce qui en fait l'un des cinq plus grands investisseurs directs étrangers à ce pays. Le Cambodge compte 18 projets opérationnels d'un fonds de plus de 58,12 millions de dollars au Vietnam. -VNA