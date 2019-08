Le Premier ministre australien, Scott Morrison (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre australien, Scott Morrison, et son épouse, ont entamé leur visite officielle du 22 au 24 août au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Cette visite du chef du gouvernement australien se déroule dans la conjoncture où les relations entre le Vietnam et l’Australie se développent fortement, contribuant à promouvoir les liens bilatéraux de manière efficace et concrète.

Le Vietnam et l'Australie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973 et leur partenariat intégral en 2009. Cette relation a été portée au niveau d’un partenariat stratégique en 2018 lors de la visite officielle en Australie du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Les deux pays ont mis en œuvre efficacement le programme d'action pour la période 2016-2019 et en construisent un autre pour 2020-2022 afin de concrétiser leur partenariat stratégique.

Les deux parties ont maintenu des mécanismes de coopération bilatéraux, notamment des réunions annuelles au niveau ministériel dans la diplomatie, la défense et l'économie, et des dialogues dans les domaines différents.

Les deux pays ont coopéré dans la défense et la sécurité nationales par le biais d'échanges de délégations et d'accords de coopération en matière de lutte contre la criminalité, de gestion des entrées et des sorties, de lutte contre la migration illégale, de partage d'informations et d'expériences, d'enseignement de l'anglais et de visites de navires de guerre.

Les dirigeants vietnamiens et australiens ont affirmé à plusieurs reprises leur vision commune dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, dont la mer Orientale. Ils ont également mis l'accent sur le règlement des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982).

L’Australie est le 7e partenaire commercial du Vietnam. Les échanges bilatéraux ont augmenté de 8,8% en moyenne chaque année pour atteindre 7,712 milliards de dollars en 2018 (+ 19,3%) et 3,84 milliards (+ 6,1%) au cours du premier semestre de 2019.

Au cours de sa visite au Vietnam, outre les entretiens et entrevues avec des dirigeants de haut rang du Vietnam, le Premier ministre Scott Morrison devrait rencontrer les communautés des affaires des deux pays et dialoguer avec la Force de maintien de la paix de l'ONU. -VNA