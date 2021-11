Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe au Sommet spécial célébrant le 30e anniversaire des relations ASEAN-Chine par visioconférence. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Sommet spécial célébrant le 30e anniversaire des relations ASEAN-Chine, tenu en ligne lundi 22 novembre.

L’événement a réuni des dirigeants de l’ASEAN et du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.

Les dirigeants de l'ASEAN ont hautement apprécié le fait que secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping ait assisté pour la première fois au Sommet ASEAN-Chine, démontrant la préoccupation et le respect du plus haut dirigeant de la Chine envers l'ASEAN.

Les deux parties ont évalué les relations bilatérales comme l'un des partenariats mutuellement bénéfiques, dynamiques et substantiels. La création du partenariat stratégique intégral ASEAN-Chine a démontré les résultats importants obtenus dans la coopération intégrale entre les deux parties ces 30 dernières années.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'ASEAN et la Chine devaient continuer à consolider la confiance stratégique, promouvoir une coopération intégrale, multiplier les réalisations vers des objectifs plus élevés et des intérêts plus larges.

Il a souligné que pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, en particulier en Mer Orientale, il est nécessaire de renforcer le dialogue, consolider la confiance, de respecter le droit international et d'agir de manière responsable, de poursuivre les efforts pour mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale pour parvenir bientôt un Code de conduite en Mer Orientale efficace, conformément au droit international et à l’UNCLOS 1982 (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982).

Le chef du gouvernement vietnamien a espéré que l'ASEAN et la Chine relanceront et encourageront bientôt la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Il a proposé à la Chine de faciliter davantage les exportations de l'ASEAN, de renforcer la connectivité de haute technologie à l'innovation, de développer les infrastructures, de promouvoir la transformation numérique, la croissance verte…

Le Sommet spécial célébrant le 30e anniversaire des relations ASEAN-Chine par visioconférence. Photo: VNA

Le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine attachait constamment de l'importance à l'ASEAN, mettant l'accent sur les trois facteurs fondamentaux, décisifs pour les futures relations ASEAN-Chine, à savoir la confiance politique, l'esprit d'amitié et de coopération pour le bénéfice mutuel.

La Chine offrira 150 millions de doses supplémentaires de vaccin anti-Covid-19 pour les pays de l'ASEAN, et apportera 5 millions de dollars supplémentaires au Fonds de l'ASEAN pour la réponse au Covid-19, a-t-il indiqué.

Il a affirmé que la Chine ouvrirait son marché aux pays de l'ASEAN, était prête à importer des produits de qualité, dont des produits agricoles, des pays de l'ASEAN d'une valeur allant jusqu'à 150 milliards de dollars au cours de ces 5 prochaines années.

A l'issue du sommet, les dirigeants de l'ASEAN et de la Chine ont convenu d'adopter la Déclaration conjointe du Sommet spécial célébrant le 30e anniversaire des relations ASEAN-Chine: Partenariat stratégique intégral pour la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et le développement durable. -VNA