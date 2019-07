Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et son épouse effectueront du 4 au 7 juillet une visite officielle au Vietnam.



Cette information a été rendue publique par un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Le Vietnam et l’Arménie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques en 1992. Depuis, les deux pays ont échangé plusieurs délégations et organisé des rencontres entre leurs dirigeants. Ils ont également collaboré et se sont soutenus au sein des forums internationaux. -VNA