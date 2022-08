Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence en l’honneur des organisations religieuses. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les fidèles religieux étaient une partie inséparable de la nation et du grand bloc d'union nationale.



Le chef du gouvernement a présidé le 30 août à Ho Chi Minh-Ville une conférence en l’honneur des organisations religieuses ayant contribué au processus de développement et de défense de la Patrie.



Le Parti et l’État poursuit une politique constante de respect et de garantie du droit à la liberté de religion et de culte des citoyens, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a demandé aux organisations religieuses d’encourager leurs fidèles à continuer à respecter les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l’Etat; à participer activement à des mouvements d’émulation patriotique et des activités sociales, contribuant à la garantie du bien-être social, à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique local et national.



Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères, organes et localités de mettre en œuvre efficacement les politiques sur les religions et les cultes, ainsi qu’à donner des conseils aux autorités pour perfectionner les mécanismes et politiques favorisant les contributions des organisations religieuses au développement national.





Des participants de la conférence. Photo: VNA

Le pays compte actuellement 43 organisations de 16 religions. Les plus de 26 millions de fidèles religieux représentent 27% de la population vietnamienne. -VNA