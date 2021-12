Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la 77e Conférence nationale sur la sécurité publique. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 27 décembre à Hanoï à la 77e Conférence nationale sur la sécurité publique.



Dans son discours, le chef du gouvernement a déclaré apprécier les efforts et les réalisations des forces de la Police populaire en 2021, notamment dans le contexte d’épidémie de coronavirus.



Il a souligné que toutes les activités de la Police populaire devaient se conformer à la direction du Parti et à la gestion de l'État, contribuant efficacement au développement socio-économique, au maintien de la stabilité politique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales...



Le Premier ministre a demandé aux forces de la Police populaire de suivre de près la situation pour l’évaluer et donner des prévisions et présenter au Parti et à l’Etat des conseils sur des politiques et solutions, d’éviter d’être passives dans les situations liées à la sécurité nationale, aux intérêts légitimes de la nation, à la sécurité politique et à l’ordre social...



En toutes circonstances, un membre de la Police révolutionnaire doit toujours placer en premier les intérêts de la nation et du peuple et rester transparent et solide, a déclaré Pham Minh Chinh.



Selon un rapport présenté lors de la conférence, en 2021, les forces de la Police populaire ont bien saisi la situation et présenté au Parti et l’Etat des conseils sur différentes politiques et solutions à des problèmes liés à la garantie de la sécurité et de l’ordre social, au développement socio-économique, aux relations extérieures. En outre, elles ont apporté des contributions actives aux efforts de prévention et de contrôle du COVID-19.



La 77e Conférence nationale sur la sécurité publique dure trois jours, du 27 au 29 décembre. -VNA