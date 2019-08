Hanoi, 27 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, ont estimé que l'ASEAN devait renforcer davantage sa solidarité interne et stimuler les échanges commerciaux, lors de leur rencontre le 27 août à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) offre un cadeau au secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi. Photo :VNA

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’améliorer la qualité du développement parmi les pays membres de l’ASEAN, de renforcer le partage d’informations et d’expérience et d’améliorer la compréhension mutuelle.

Il s'est dit convaincu que le secrétaire général de l'ASEAN joue un rôle important dans le renforcement de la connectivité.

Le chef du gouvernement a informé son invité que le Vietnam envisageait le thème le plus pragmatique de l'ASEAN 2020. Notant que l'ONU soulignait la question du changement climatique, il a déclaré que l'ASEAN devrait faire du changement climatique l'une des priorités de son programme.

Le Vietnam considère toujours l'ASEAN comme l'un des piliers importants de sa politique extérieure et se prépare activement à assumer son rôle de présidence de l'ASEAN en 2020, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays se concentrait sur des priorités telles que la promotion de la solidarité et de la connectivité régionales, l'amélioration de la capacité d'adaptation de l'ASEAN, la réforme et l’amélioration de l'efficacité opérationnelle du bloc, conformément aux objectifs fondamentaux de l'ASEAN.

Le Premier ministre a souhaité que le secrétaire général et le secrétariat de l'ASEAN continuent d'aider le Vietnam à remplir son rôle de présidence de l'ASEAN en 2020.

Il a appelé le secrétaire général de l'ASEAN à bien comprendre la situation actuelle en Mer Orientale et à faire entendre sa voix en faveur du maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité, ainsi que du respect de la liberté maritime et aérienne dans la Mer Orientale, conformément au droit international.

Lim Jock Hoi, pour sa part, a déclaré qu'il était fermement convaincu que le Vietnam assumerait avec succès son rôle de présidence de l'ASEAN l'année prochaine.

Il a ajouté que l'ASEAN était déterminée à finaliser le partenariat économique global régional (RCEP) d'ici la fin de l'année en vue de sa signature officielle l'année prochaine.

En ce qui concerne le changement climatique, il a déclaré que l'ASEAN devait travailler en étroite collaboration pour trouver les solutions adéquates.

Le Secrétaire général s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir la solidarité régionale et régler bien de nouveaux problèmes complexes et sensibles.-VNA