Sydney (VNA) - Le premier institut de recherche sur le Vietnam en Australie, l’Institut des politiques Australie-Vietnam (AVPI, pour Australia-Vietnam Policy Institute), a été lancé mardi 22 février à Melbourne par l’Université australienne RMIT, Asia Society Australia, Asialink et l’Australia-Vietnam Leadership Dialogue.

Drapeaux nationaux de l’Australie et du Vietnam. Photo : Reuters

La cérémonie virtuelle de lancement a été suivie par le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement Dan Tehan, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam Robyn Mudie, l’ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyên Tât Thành et le vice-chancelier et président de la RMIT, le professeur Alec Cameron, ainsi que des fonctionnaires, des entrepreneurs, des universitaires et chercheurs du Vietnam, d’Australie et de nombreux autres pays.

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur Nguyên Tât Thành s’est dit ravi de l’expansion des relations entre le Vietnam et l’Australie malgré l’épidémie de Covid-19, le commerce bilatéral ayant augmenté de 50% en 2021, faisant de l’Australie le 10e partenaire commercial du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành. Photo: VOV

Les Premiers ministres des deux pays ont annoncé la stratégie bilatérale d’engagement économique renforcé en novembre 2021, a-t-il rappelé, ajoutant que lors de la visite de la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne au Vietnam l’année dernière, les deux pays ont convenu de travailler à un partenariat stratégique intégral début février 2023 au plus tôt.

Le diplomate a déclaré que le lancement de l’AVPI, le premier institut d’études vietnamiennes en Australie qui rassemble des chefs d’entreprise, des chercheurs et des responsables gouvernementaux qui partagent l’intérêt des relations entre les deux pays, est un événement important dans les relations bilatérales.

Il a indiqué qu’en 2022, lorsque les deux pays mettront en œuvre la nouvelle stratégie d’engagement économique renforcée et célébreront le 50e anniversaire des relations bilatérales et se dirigeront vers un partenariat intégral, les attentes concernant les contributions de l’AVPI sont élevées.

L’ambassadeur Nguyên Tât Thành s’est félicité des objectifs et des programmes d’action fixés par l’AVPI et s’est engagé à redoubler d’efforts pour soutenir les activités de l’institut.

Il a également exprimé l’espoir que l’AVPI organisera des activités pour sensibiliser les populations des deux pays à l’importance économique et stratégique de l’Australie pour le Vietnam et vice versa, augmentant ainsi la compréhension mutuelle de l’histoire de chaque pays et de la situation actuelle, et aidant les entreprises des deux pays à optimiser les opportunités sur leur marché respectif.

Le ministre du Commerce et du Tourisme australien, Dan Tehan, lors de l'inauguration de l’Institut des politiques Australie-Vietnam. Photo: VOV

Pour sa part, le ministre australien Dan Tehan a réaffirmé que l’Australie apprécie les relations avec le Vietnam comme un partenariat clé au milieu de la situation en pleine évolution dans la région Indo-Pacifique.

L’Australie espère promouvoir les liens à l’avenir au profit des habitants des deux pays ainsi que de l’Asie du Sud-Est et des régions Indo-Pacifiques dans leur ensemble.

Soutenu par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), l’AVPI agira comme un portail de connaissances et une plate-forme collaborative pour approfondir les relations stratégiques entre l’Australie et le Vietnam. – VNA