La ville de Dà Nang, en coopération avec les ambassades du Chili, de Colombie, du Pérou et du Mexique, accueillera le Festival du film Alianza de Pacifico (Alliance du Pacifique) les 6 et 8 décembre. L’événement vise à présenter au public local et aux touristes les hommes et les richesses culturelles de ces quatre pays à travers certains de leurs meilleurs films.

Le cinéma de l’Alliance du Pacifique a rendez-vous dans la plus grande ville du Centre. Cette première édition s’est articulée autour d’un beau bouquet de cinéma chilien, colombien, péruvien et mexicain. À commencer par «Violeta» (littéralement «Violeta est allée au paradis»), un film chilien réalisé par Andrés Wood en 2011.

«Violeta» décrit la vie extraordinaire de la poétesse, musicienne et chanteuse folklorique emblématique Violeta Parra, dont les chansons sont devenues des hymnes pour les Chiliens et les Latino-Américains. Andrés Wood retrace l’intensité et la vitalité explosive de sa vie, des origines modestes à la renommée internationale, en passant par sa défense des cultures autochtones et son dévouement pour son art.

Le festival se poursuit avec la projection de «The Kids are Back», du réalisateur mexicain Hugo Lara, et «Old Friends», du réalisateur péruvien Fernando Villerán.

Le festival s’est terminé en beauté avec «Le voyage de Lila», long-métrage d’animation dirigé par la Colombienne Marcela Rincón. Entre la nostalgie de l’enfance, de l’insouciance, et l’envie de rendre hommage à la culture colombienne et au pouvoir de l’imagination, Marcela Rincón plonge les spectateurs dans un univers onirique qui a déjà fait le tour du monde. -VNA