Le premier Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Canada. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le premier Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Canada s’est tenu en ligne le 23 juillet sous l’égide conjointe du général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense et de Mme Jody Thomas, vice-ministre canadienne de la Défense.

Hoang Xuan Chien a félicité le Canada pour son succès dans sa réponse à l'épidémie de COVID-19, remerciant le Canada pour son soutien au Vietnam dans la prévention et le contrôle du coronavirus. Il a souligné que les relations bilatérales s'étaient toujours développées au cours des 50 dernières années. « Le Vietnam apprécie toujours le rôle et la position du Canada sur la scène internationale et souhaite promouvoir les relations avec le pays au profit des deux pays, pour la paix et le développement commun de la région et du monde.

Jody Thomas a partagé avec le Vietnam ses difficultés pendant la 4e vague épidémique actuelle. A propos de la situation régionale comme mondiale, elle a affirmé l'importance de la liberté de navigation et de survol, du respect du droit en Mer Orientale, tout en soulignant que les différends devraient être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), le considérant comme la responsabilité commune des pays et de la communauté internationale, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de tous les pays.

Photo : VNA



Appréciant les résultats de la Consultation de défense Vietnam – Canada, qui a eu lieu le 7 juillet 2021, les deux parties ont affirmé que les relations de défense était activement mise en œuvre, conformément à un protocole d’accord signé en 2019 par les deux ministres de la Défense, en fonction du potentiel et des besoins de chaque pays.



L'ouverture par le Canada du Bureau permanent de l'attaché de défense à Hanoï est un jalon important dans la coopération en la matière entre les deux pays. Cette coopération devient l'un des contenus importants du Partenariat intégral Vietnam - Canada et est promue dans les domaines tels que le dialogue, la consultation, la formation, le maintien de la paix, la sécurité maritime, la coopération lors des forums multilatéraux... Le Vietnam continuera d'appuyer le Canada pour renforcer la coopération avec la région sur le principe de consensus de l'ASEAN.

Lors du dialogue, les deux parties ont approuvé le Plan triennal de coopération en matière de défense pour la période 2021-2023.

À cette occasion, Hoang Xuan Chien a demandé au Canada d'aider le Vietnam à accéder aux sources de vaccin et à des équipements médicaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

À l’issue du dialogue, les deux vice-ministres ont assisté à la cérémonie de signature d’un procès-verbal du premier Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Canada. - VNA