Vienne (VNA) - Le 19 octobre, à Vienne, en Autriche, le portefeuille électronique de Lumitel, label du groupe des télécommunications de l’Armée populaire du Vietnam (Viettel) au Burundi, a été honoré du prix d’Or dans la catégorie "produit ayant la plus forte croissance" du Prix du commerce international 2019 (International Business Awards 2019 – IBA Stevie Awards)

Lumitel a commencé à fournir le service de portefeuille électronique au Burundi en mars 2017. Près d’un an après, ce service a établi un réseau de distribution avec 16.793 agents de vente couvrant 86% de la superficie du Burundi et est devenu un service d'e-paiement ayant la plus grande chaîne de distribution dans ce pays africain. Pour l’heure, le portefeuille électronique de Lumitel recense 1,4 million d’abonnés et remporte plus de 60% des parts de marché au Burundi.

Lumitel, leader des télécommunications au Burundi, a créé des réseaux d`infrastructures de qualité en peu de temps, appliqué complètement les TI dans la gestion des ventes, l’enregistrement des informations des abonnés de smartphones, construit des canaux de distribution dans les régions les plus reculées...

Les International Business Awards visent à honorer les réalisations et les contributions des entreprises et des particuliers, entre autres dans le secteur des technologies de l'information et des télécommunications. Ce prix prestigieux est organisé annuellement. -VNA