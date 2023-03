Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a présidé jeudi 30 mars une réunion du Bureau politique sur le projet de bilan des 10 ans de mise en œuvre de la résolution n°15 du Comité central du Parti du 11e mandat sur les politiques sociales durant la période 2012-2020.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la réunion du Bureau politique, à Hanoi, le 30 mars. Photo : VNA

Au cours de la réunion, le Bureau politique a souligné la position cohérente du Parti et de l’État dans le renouvellement et l’élaboration des politiques sociales dans l’esprit de promouvoir la croissance économique parallèlement à la mise en œuvre du progrès et de la justice sociale.La mise en œuvre effective des politiques sociales et la garantie du bien-être social ont contribué à renforcer la confiance du peuple dans le Parti et l’État, et ont obtenu de grands résultats dans la réalisation du progrès et de la justice sociale, l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle du peuple, en plus d’affirmer la supériorité du système socialiste dans le pays sous la direction du Parti.Après avoir relevé certaines limites des politiques sociales, le Bureau politique a décrit la rénovation continue et l’amélioration de l’efficacité des politiques sociales comme une tâche stratégique et régulière du Parti, de l’État, de l’ensemble du système politique et de la société tout entière, contribuant à assurer la l’orientation de la société socialiste, les programmes de protection sociale et la croissance économique.