Cérémonie de remise du certificat reconnaissant le point final de la piste Truong Son en tant que vestige national spécial. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - Le point final de la piste Truong Son ou piste Ho Chi Minh, au kilomètre No 1200 dans le chef-lieu de Chon Thanh, district éponyme, province de Binh Phuoc (Sud), a été reconnu comme un vestige national spécial.



Lors d'une cérémonie organisée le 10 mai dans la ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc, pour annoncer cette décision, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Tien Dung, a rappelé l’histoire héroïque de la piste légendaire Ho Chi Minh, d’environ 17.000 km.

Plus d’un million de tonnes de munitions et d’équipements et beaucoup de soldats ont été transportés vers les fronts grâce à cette piste, contribuant notablement à la grande victoire du printemps 1975 et à la réunification nationale, a-t-il indiqué.



Le point final de la piste, à environ 35 km de la ville de Dong Xoai et à 80 km de Ho Chi Minh-Ville, a été reconnu le 24 décembre 2018 comme un vestige national spécial à la suite d’une décision du Premier ministre, a-t-il noté.



En 1959, les travaux d’une voie de logistique militaire traversant la cordillère Truong Son pour approvisionner en troupes le théâtre des opérations du Sud ont été lancés. L’intensification des combats dans le Sud a conduit l’Armée populaire du Vietnam à fournir de plus en plus de matériel aux combattants du Sud.



La célèbre Piste Hô Chi Minh, aussi nommée piste Truong Son parce qu’elle traverse la cordillère éponyme, est un immense dédale de pistes abritées par la jungle et de boyaux qui descendent du nord vers le sud en passant par le sud laotien et le nord-est cambodgien afin de contourner le dispositif de défense américain dans le Sud.

Cette piste légendaire a été classée vestige historique nationale spéciale, symbole de la volonté du peuple de lutter pour l’indépendance et la liberté.

Aujourd’hui, plus qu’une route transnationale importante, elle garantit la sécurité, la défense et le développement socio-économique du Vietnam. – VNA