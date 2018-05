Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc travaille avec des cadres du Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE). Photo: VNA



Binh Dinh, 6 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a donné son accord de principe à la construction d'une zone urbaine scientifique et éducative dans la province de Binh Dinh (Centre), lors de sa visite au Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE),

le 6 mai.



C'est un pas pionnière qui permet de rassembler des scientifiques de renom dans le monde entier, contribuant ainsi à la promotion des sciences de la nation, a déclaré Nguyen Xuan Phuc aux scientifiques de l'ICISE.



Il a souligné l'importance des sciences et des technologies, y compris les sciences fondamentales et appliquées dans le développement du pays.



Le chef du gouvernement a fait l'éloge des réalisations de l'ICISE, notamment en organisant de grands événements scientifiques internationaux.



Dans le contexte où la quatrième révolution industrielle représente à la fois des opportunités et des défis pour le Vietnam, l'ICISE devrait se développer de manière plus durable et efficace afin de favoriser les recherches scientifiques fondamentales du pays et d'améliorer ses ressources humaines.



Soulignant l'importance de l'application des réalisations scientifiques dans le développement économique, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a espéré que le centre travaillera à accélérer l'application des sciences technologiques dans la réalité.



Il a également demandé au centre de créer un meilleur environnement pour attirer plus de scientifiques et de se rapprocher davantage des universités et des centres des sciences fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.



Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Sciences et des Technologies, à l'Académie des Sciences du Vietnam et à la province de Binh Dinh de créer des conditions favorables pour valoriser pleinement l'intelligence des scientifiques de l'ICISE.



L'ICISE a été fondée par le Prof. Jean Tran Thanh Van et son épouse, Mme le Prof. Le Kim Ngoc, en 2013. Depuis lors, le centre a organisé 40 symposiums internationaux, auxquels ont participé plus de 3.500 scientifiques, dont 12 lauréats du prix Nobel.



Plus tôt, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité le Centre d’exploration des sciences (ExploraScience) et entendu parler du projet de la vallée innovante de Quy Nhon. -VNA