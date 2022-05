Washington (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont visité le 14 mai dans la ville de Boston, État du Massachusetts, l'endroit où le feu Président Ho Chi Minh travailla: l'hôtel d'Omni Parker House.

Le Massachusetts fut l'une des destinations du voyage du président Ho Chi Minh pour trouver la voie du salut national. Il y étudia l'histoire et appris la lutte pour l'indépendance, la liberté et la réunification du peuple américain.

Un certain nombre de souvenirs dans la cuisine où il travailla il y a plus de 100 ans sont toujours conservés par l'hôtel, dont des photos et articles sur la vie quotidienne d'autrefois des habitants de Boston qui étaient accrochés à l'hôtel, avec des mots disant que Ho Chi Minh travailla là comme pâtissier de 1911 à 1913.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis l'espoir que l'hôtel d'Omni Parker House demeurerait une escale significative pour les amis vietnamiens et internationaux souhaitant en savoir plus sur le parcours du président Ho Chi Minh pour trouver la voie du salut national, ainsi que sur ses contributions pour jeter les bases de l'amitié et de la coopération vietnamo-américaine. -VNA