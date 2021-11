Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants de grandes entreprises japonaises dans le domaine de la transformation numérique. Photo : VNA.

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec des dirigeants de grandes entreprises japonaises dans le domaine de la transformation numérique le 24 novembre, à Tokyo.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam encourageait la coopération public-privé dans la transformation numérique.

Selon lui, le Vietnam dispose des atouts en matière de développement économique et de transformation numérique. Le pays a signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 économies, dont de grands marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon, la Chine et la République de Corée, etc.

En plus, dans le programme national de transformation numérique jusqu'en 2025 avec vision 2030, le Vietnam a fixé l'objectif que l'économie numérique contribuera à 20 % du PIB national en 2025 et 30 % en 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au centre) s’exprime lors de la rencontre. Photo : VNA

De plus, le Vietnam continuerait de perfectionner les institutions de la transformation numérique, de consacrer des ressources financières appropriées, efficaces et scientifiques à ce processus, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que le Vietnam mettait en œuvre un programme d'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique pour la période 2021-2025. Les entreprises japonaises peuvent participer activement à ce processus, a-t-il précisé.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kitaoka Shinichi.

Le Premier ministre vietnamien a apprécié le rôle et les contributions importantes de la JICA dans la mise en œuvre des projets d'aide publique au développement (APD) au Vietnam, ainsi que la fourniture rapide de plus de 4 millions de doses de vaccin anti COVID-19 et de nombreux équipements médicaux financés par le gouvernement japonais, l'assistance au Vietnam dans la mise en œuvre de programmes visant à renforcer sa capacité de réponse aux maladies et à améliorer la qualité des services médicaux dans le contexte d'évolutions complexes de la crise sanitaire.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam poursuivait ses efforts pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des prêts d'APD, favoriser les activités des experts de la JICA au Vietnam dans le contexte de COVID-19.

De son côté, le président de la JICA, Kitaoka Shinichi a apprécié l'efficacité des projets d'APD du Vietnam. Il s'est engagé à continuer de soutenir la croissance économique du pays, en se concentrant sur la coopération dans la santé, les investissements publics et le développement des ressources humaines. -VNA