Dông Nai (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité et inspecté dimanche 19 janvier l’état de préparation au combat au Collège de formation des officiers de l’armée 2 (Université Nguyên Huê) dans la province méridionale de Dông Nai.



À cette occasion, le chef du gouvernement a assisté à une cérémonie pour inaugurer un campus de la culture militaire et la statue de l’empereur Quang Trung - Nguyên Huê.



S’exprimant lors de la session de travail avec des représentants du collège, il a félicité l’établissement d’enseignement pour ses réalisations au fil des périodes, affirmant que l’école avait formé des centaines d’officiers pour l’Armée populaire du Vietnam (APV).



La qualité de la formation et le prestige de l’école ont été remarquablement améliorés, a-t-il ajouté.



Il a également souligné l’importance de l’inauguration de la statue, soulignant que cela contribuerait à promouvoir l’éducation politique et à sensibiliser les élèves de l’école à suivre l’exemple du héros national.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exprimé l’espoir que les enseignants et les étudiants du collège accorderont plus d’attention à la recherche et à l’application des enseignements tirés des héros de la nation dans le cadre de la formation et des études.



Il a demandé à l’école d’améliorer la qualité de la formation et de combiner l’apprentissage et la pratique en renouvelant les méthodes d’enseignement dans le sens de promouvoir la proactivité, le dynamisme et la créativité des apprenants.



Le recteur du collège, le général de division Nguyen Ngoc Ca, a déclaré que, dans le passé, l’école avait mis en œuvre de manière synchrone des solutions pour améliorer la qualité de l’éducation et de la formation, en se concentrant sur l’augmentation du temps pour la pratique et la formation de nuit afin d’améliorer la qualité de l’entraînement physique pour son étudiants, y compris ceux de l’armée cambodgienne.



L’éducation et la formation de l’école ont grandement contribué au développement des capacités de commandement, de gestion et d’entraînement des officiers au niveau de la division, a-t-il déclaré.



Après 55 ans de son développement sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le collège a surmonté toutes les difficultés et les épreuves pour remplir avec succès toutes les tâches assignées par le Parti, l’État et l’armée.



Il devrait devenir une école clé de l’armée chargée de former des commandants et des officiers de l’armée, des officiers militaires au niveau local et des officiers militaires étrangers, ainsi que des ressources humaines de haute qualité au service de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays. Il vise également à devenir un centre de recherche scientifique de qualité dans le Sud. – VNA