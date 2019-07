Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse à l’aéroport international Haneda de Tokyo, avant de quitter le Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est retourné au Vietnam, après avoir participé au Sommet du G20 au Japon et effectué une visite dans ce pays sur invitation de son homologue japonais Shinzo Abe.



Du 27 juin au 1er juillet, le Premier ministre a participé à une soixantaine d’événements, dont des activités multilatérales et bilatérales, des rencontres de haut niveau, des programmes de promotion du commerce.



En tant qu’invité spécial du Sommet du G20 à Osaka, le Premier ministre a assisté à toutes les séances et donné des avis sur le projet de déclaration commune. Il a présenté une initiative sur l’accélération de l’établissement d’un réseau mondial des centres d’innovation, y compris des centres de recherche et de développement de l’intelligence artificielle, afin que personne ne soit laissé-pour-compte, de promouvoir la paix et le développement durable à l’ère numérique.



Nguyen Xuan Phuc a également affirmé son soutien à l’initiative de son homologue japonais concernant un système de « libre circulation des données fondée sur la confiance » (Data Free Flow with Trust – DFFT).



Lors des débats sur le climat, l’environnement, le développement durable, le dirigeant vietnamien a appelé la communauté internationale à augmenter les aides en faveur des pays vulnérables au changement climatique, dont le Vietnam et son Delta du Mékong. Il a souligné que le Vietnam mobilisait sa population à participer à la lutte contre les déchets plastiques. Il a appelé à établir un réseau mondial afin de partager des données sur les mers et les océans, et de parvenir à un cadre mondial sur la prévention des déchets plastiques en mer.



En marge du Sommet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré des dirigeants de différents pays et de plusieurs organisations internationales, dont les présidents chinois, russe, américain, français, sud-coréen, chilien, turc, argentin ; les Premiers ministres allemand, canadien, singapourien, néerlandais, australien, indien ; le président de la Commission européenne ; le secrétaire général des Nations Unies ; le directeur général de l’OMS ; les présidents de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de Développement.



Les dirigeants de ces pays et organisations internationales ont déclaré apprécier le rôle du Vietnam pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.



Lors de son séjour au Japon, Nguyen Xuan Phuc s’est entretenu avec Shinzo Abe. Ils ont convenu de continuer de coopérer étroitement afin de lever les obstacles aux projets bénéficiaires d’aides publiques au développement japonaises au Vietnam, de promouvoir le partenariat public-privé.



Les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de plusieurs conventions de coopération bilatérale concernant le transfert des personnes condamnées, le développement des ressources humaines, les soins de santé, le développement du modèle japonais KOSEN pour les établissements de formation professionnelle, l’emploi, et un crédit de 200 millions de dollars pour l’innovation et le respect de l’environnement.



Le chef du gouvernement vietnamien a aussi rencontré des représentants de 25 groupes technologiques japonais, assisté à une table ronde avec de grandes entreprises et à un forum d’affaires avec la participation d’un millier d’hommes d’affaires japonais et de 200 entrepreneurs vietnamiens.



A cette occasion, 32 certificats d’investissements et mémorandums de coopération entre localités, entreprises vietnamiennes et investisseurs japonais ont été signés, pour une valeur totale de plus de 8 milliards de dollars.



Cette tournée du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a abouti à des résultats satisfaisants, contribuant aux relations Vietnam-Japon et au Sommet du G20. -VNA