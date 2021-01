Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prononce le discours d'ouverture. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a débuté solennellement mardi matin au Centre national des conférences à Hanoï, réunissant 1.587 délégués officiels.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, a prononcé le discours d'ouverture du Congrès, affirmant que « notre Parti est l' avant-garde de la classe ouvrière, des travailleurs et de la nation ».

Le 13e Congrès national du Parti se déroule dans le contexte où le pays est confronté à nombre d’opportunités ainsi que de défis, a-t-il souligné, avant de citer, comme exemple, les avancées spectaculaires des sciences et technologies, les évolutions complexes de la situation internationale et régionale, les défis mondiaux tels que changement climatique, catastrophes naturelles, épidémies…

Le 13e Congrès national du Parti est organisé au moment où tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée ont accompli avec succès plusieurs options, objectifs, et tâches fixés dans la Résolution du 12e Congrès national du Parti, enrichissant les réalisations des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de la réalisation du Programme de 1991, des 10 ans du Programme complété et développé de 2011, de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020, a indiqué Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de reconnaître les lacunes, les problèmes à surmonter dans les cinq années prochaines, concrétisant l'aspiration à un pays puissant et prospère en 2045.

Panorama de la séance d'ouverture du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Dans ce contexte, le 13e Congrès national du Parti a une grande responsabilité historique à l'égard de la Patrie, du peuple et de la nation pour la période 2021-2025, mais aussi pour les prochaines décennies et les futures générations du pays. Il permettra de faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti en tenant compte de l’évaluation des 35 ans de mise en œuvre du Renouvau, des 30 ans de la réalisation du Programme de 1991, des 10 ans du Programme complété et développé de 2011, de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020. Il définira des orientations et tâches de développement socio-économique pour 2021-2025, des objectifs et orientations pour 2030 et une vision pour le développement national pour 2045.

Avec la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Créativité - Développement", le 13e Congrès national du Parti témoigne du courage, de la volonté ferme et de la détermination de toute la nation pour un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne.

Avec une bonne orientation, une forte aspiration au développement et une forte détermination politique, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée obtiendront définitivement de nouvelles réalisations de développement pour un pays prospère et heureux, a souligné Nguyen Xuan Phuc. -VNA