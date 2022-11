Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dimanche matin, 6 novembre, à Hanoï, la 18e réunion de la Direction nationale anti-Covid-19. Les responsables des 63 provinces et grandes villes ont suivi l’événement en ligne.

Lors de la réunion en ligne. Photo : VNA

S’adressant à la réunion, le chef du gouvernement a souligné qu’il faudrait mieux mener la lutte anti-Covid pour bien accomplir l'agenda politique de 2022 et préparer l’année 2023, dans le contexte où l’Organisation mondiale de la Santé a averti que la pandémie n’était pas encore terminée.

Parallèlement, le Vietnam doit aussi faire face à d’autres épidémies, dont la dengue, qui revient tous les cinq ans. C’est pourquoi cette réunion doit porter sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi d’autres épidémies, a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de continuer à suivre de près la situation épidémique, notamment l'apparition de nouveaux variants, d'évaluer et d'analyser régulièrement la situation et les facteurs de risque, d'élaborer des scénarios, des plans de réponse à toutes les situations possible, de mettre à jour et compléter rapidement les conseils professionnels et accorder un soutien aux localités dans la prévention et le contrôle des épidémies.

Le Premier ministre lors de la réunion. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé au Comité provincial de pilotage pour la prévention et le contrôle des maladies d'accélérer la vaccination, d'assurer les médicaments, les fournitures et le matériel médical ainsi que les ressources humaines pour la prévention et le contrôle des épidémies, d'encourager et de guider a recherche et la production de vaccins, de produits biologiques, de médicaments, de fournitures et d'équipements, de régler radicalement le problème de la pénurie de médicaments, de matériel médical et de fournitures.

Les obstacles liés aux mécanismes, politiques et procédures, en particulier les procédures administratives au service de la prévention et du contrôle de la pandémie, ainsi que de relèvement et de développement socio-économiques, doivent être supprimés, a souligné M. Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre a demandé aux agences de presse de redoubler d'efforts pour refléter les performances du Vietnam en matière de contrôle de la pandémie, ainsi que de reprise et de développement socio-économiques.

Il a déclaré qu'en plus de la lutte contre le COVID-19, le ministère de la Santé et d'autres ministères, agences et localités doivent prêter attention au programme de vaccination élargi et intensifier leurs efforts pour lutter contre d'autres maladies comme la dengue, la fièvre aphteuse et la variole du singe.

Le ministère de la Santé a indiqué que le Vietnam avait enregistré jusqu'à présent plus de 11,5 millions de cas de COVID-19, dont plus de 10,6 se sont rétablis. Les morts sont au nombre de 43.000 environ.

Rien qu'en octobre, le pays a détecté 24 283 cas, en baisse de 64,8% par rapport au mois précédent, avec 15 décès, en baisse de 16 cas.

Au 2 novembre, les doses de vaccins anti-COVID-19 injectées était au nombre de plus de 262 millions. - VNA