Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse à l'ambassade du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA



Séoul 27 novembre (VNA) - En visite officielle en République de Corée, mercredi après-midi 27 novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite se sont rendus à l'ambassade du Vietnam dans ce pays.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a informé des réalisations remarquables réalisées par le pays ces dernières années, notamment dans la politique, la diplomatie, l'économie et la société.Il a annoncé que lors du premier Sommet Mékong-République de Corée, il avait proposé au gouvernement coréen l'octroi de bourses supplémentaires aux étudiants vietnamiens. Il a aussi demandé à la partie sud-coréenne de simplifier la délivrance des visas aux citoyens vietnamiens.Le Premier ministre a souhaité que les résidents vietnamiens respectent la loi sud-coréenne, préserve les traditions culturelles vietnamiennes, s'intègre mieux dans la société sud-coréenne et devienne une passerelle permettant d'écouler des produits vietnamiens sur le marché sud-coréen.Dans son discours de bienvenue, l’ambassadeur Nguyen Vu Tu a estimé le développement fructueux des relations entre le Vietnam et la République de Corée au cours de ces 27 dernières années.Le même jour, à l'ambassade du Vietnam en Corée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré de jeunes intellectuels vietnamiens dans ce pays. Il a mis l'accent sur le rôle des intellectuels en général et ceux en République de Corée, en particulier, tout en affirmant que le gouvernement aurait davantage de politiques pour attirer les intellectuels, écouter leurs souhaits et créer les meilleures conditions pour qu’ils puissent contribuer au pays.Nguyen Xuan Phuc a espéré que le Centre d'innovation et de créativité du Vietnam, prochainement inauguré, deviendra le lieu idéal pour recueillir des idées d'intellectuels. - VNA