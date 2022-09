Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à partir de la gauche) et des habitants de Ha Nam. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – Le 18 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé examiner les projets de construction des deuxièmes antennes de plusieurs hôpitaux de niveau central dans la province de Ha Nam (Nord).

Il a également travaillé les organes compétents sur ces projets concernant les deuxièmes antennes de l’Hôpital Vietnam-Allemagne, de l’Hôpital Bach Mai et de l’Hôpital gériatrique, pour résoudre les difficultés rencontrées et relancer ces projets après des années de suspension de la construction.

Concernant la construction des deuxièmes antennes des Hôpitaux Vietnam-Allemagne et Bach Mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué des faiblesses dans plusieurs étapes qui avaient causé le ralentissement de ces projets.

Pham Minh Chinh a ainsi demandé de créer un groupe de travail dont le chef sera le ministre de la Santé et les membres seront des dirigeants des ministères du Plan et de l’Investissement, de la Construction, des Finance, de la Justice et du Comité populaire de la province de Ha Nam. Ce groupe devra réévaluer l'ensemble du processus de mise en œuvre des projets, examiner les procédures juridiques, l'investissement total, le temps de mise en œuvre et d'autres difficultés, afin d’avancer des mesures concrètes, a-t-il souligné.

Quant à la 2e antenne de l’Hôpital gériatrique, le projet n’a pas encore été mis en chantier car l'emplacement de la construction de l'hôpital coïncide avec la planification de la zone touristique de Tam Chuc.

Le Premier ministre a ordonné aux organes compétents de travailler ensemble pour avancer un plan de résolution dans les deux mois au plus tard. -VNA