Hanoi, 26 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué le développement des relations entre le Vietnam et le Cambodge lors d'une réception le 26 novembre à Hanoi avec le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a suggéré aux deux ministères des Affaires étrangères de continuer à examiner les accords de haut niveau et à dégager des obstacles existantes en matière de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des transports, de l'agroforesterie, de l’éducation et de la formation.

Il a appelé à un travail commun pour célébrer le 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire (7 janvier 1979), reflétant les bonnes relations de solidarité entre des deux nations et sensibilisant les deux peuples à l’importance de la victoire historique.

Le Premier ministre vietnamien a demandé aux deux parties de reconnaître légalement 84% du travail de la délimitation et le bornage frontaliers et de traiter les documents légaux pour les Cambodgiens d’origine vietnamienne.

Il a demandé M. Prak Sokhonn à continuer de collaborer étroitement avec les autorités et les localités concernées du Cambodge pour reloger des Cambodgiens d’origine vietnamienne vivant dans des maisons flottantes sur le lac Tonlé Sap, dans la province de Kampong Chhnang, selon les directives du Premier ministre cambodgien Hun Sen

M. Prak Sokhonn, pour sa part, a déclaré qu'il accordait toujours une importance prioritaire au développement du bon voisinage, de la coopération intégrale et de la solidarité entre les deux pays.

Il a promis de travailler en étroite collaboration avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour valoriser la bonne tradition et des réalisations obtenues.

En ce qui concerne la relocalisation des maisons flottantes des Cambodgiens d’origine vietnamienne, il a déclaré que la province prévoyait également de fournir de nouveaux logements aux résidents, se déclarant convaincu que les deux parties seraient bientôt en mesure de trouver des solutions adaptées dans ce domaine. – VNA