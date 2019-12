Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh ont assisté dimanche 8 décembre à Hanoi à la célébration du 65e anniversaire des écoles destinées aux jeunes du Sud dans le Nord.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la célébration du 65e anniversaire des écoles destinées aux jeunes du Sud dans le Nord. Photo : VNA

Existées dans le Nord Vietnam de 1954 à 1975, ces écoles ont accueilli plus de 32.000 enfants des cadres et des militaires du Sud. Les 28 écoles de ce genre ont permis de former de futurs cadres du pays, mais aussi des chercheurs, des hommes d’affaires et des artistes.Prenant la parole lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a rappelé que la création de ces écoles traduisait une vision éclairée et des sentiments du Président Hô Chi Minh, du Parti communiste du Vietnam, de l’État vietnamien et de l’éducation envers les jeunes du Sud.Il a affirmé que les générations d’élèves du Sud, quel que soit le poste qu’ils occupent et l’endroit où ils habitent, placent toute leur foi dans le Parti, la Patrie, se souviennent des mérites du Parti et du Président Hô Chi Minh, et gravent dans leur cœur les sentiments et les sacrifiques, le partage des vêtements et de la nourriture avec eux des habitants du Nord.