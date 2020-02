Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le chef de la direction présidentielle russe anti-corruption Chobotov Andrey Sergeevich (Photo: VNA)



Hanoi, 17 février (VNA) - Le 17 février, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité l'Inspection gouvernementale du Vietnam et la Direction présidentielle russe de lutte contre la corruption pour leur coopération élargie contre la corruption.Lors d'une réception pour le chef de la direction présidentielle russe anti-corruption Chobotov Andrey Sergeevich à Hanoi, le Premier ministre a salué les activités de coopération efficaces entre les deux agences comme le partage d'informations et d'expériences dans la lutte contre la corruption.Il a souligné que le Vietnam attachait de l'importance au travail de lutte contre la corruption, le considérant comme une tâche importante et l'une des principales priorités dans la construction d'un système administratif professionnel, moderne et efficace.De nombreux cas de corruption ont été révélés au Vietnam, a-t-il dit, ajoutant que le système politique et les organisations de masse ont toujours surveillé de près les efforts.Le dirigeant s'est réjoui des réalisations enregistrées par la Russie au cours du passé, affirmant qu'elles ont grandement contribué à la paix et à la stabilité mondiales.Il a décrit le partenariat éprouvé entre le Vietnam et la Russie comme un atout précieux partagé par les deux peuples, et a exprimé sa conviction que la visite de la délégation russe contribuera à renforcer l'amitié et la collaboration bilatérales.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré que le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et d'autres domaines.Le gouvernement vietnamien facilitera l'exploitation des entreprises russes, a-t-il promis, appelant la partie russe à créer les conditions optimales pour que les entreprises vietnamiennes puissent opérer dans le pays.En tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020, le Vietnam espère accueillir le président russe pour visiter le pays cette année, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Pour sa part, le responsable russe a déclaré que sa visite visait à renforcer la coopération entre les deux agences, contribuant ainsi à promouvoir les relations vietnamo-russes.Il a informé son hôte des grandes orientations de coopération au cours des cinq prochaines années, comme convenu par les deux agences, la collaboration dans de nouveaux domaines devant être renforcée.Les deux parties ont également convenu d'organiser une conférence anti-corruption en Russie dans le futur, dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, a-t-il déclaré. -VNA