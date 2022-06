Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage au Président Ho Chi Minh au Musée Ho Chi Minh (quai Nha Rong-quai de la Maison du Dragon). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 5 juin au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh au Musée Ho Chi Minh (quai Nha Rong-quai de la Maison du Dragon) dans le 4e arrondissement de la mégapole du Sud.



C’était du port maritime de la Maison du Dragon que le jeune Nguyen Tat Thanh de 21 ans (futur Ho Chi Minh) partit le 5 juin 1911 à la conquête d’une voie pour le salut national. Il embarqua à bord du paquebot Amiral Latouche-Tréville pour se rendre en France. Il revint sur sa terre natale trente ans plus tard.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation l’accompagnant ont observé une minute de silence pour exprimer leur respect et leur gratitude envers le Président Ho Chi Minh. Le Premier ministre est également allé rendre hommage au président Ton Duc Thang.

Le chef du gouvernement a en outre visité l’exposition “Saigon (Ho Chi Minh-Ville) au début du XXe siècle - où Nguyen Tat Thanh allait et d’où il partait pour trouver une voie de salut national”.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'exposition. Photo: VNA



Par le même occasion, le 5 juin, le vernissage d’une exposition marquant le 111e anniversaire du départ de Nguyen Tat Thanh à l'étranger à la recherche de la voie du salut national, a eu lieu au quai Nha Rong (Maison du Dragon).

Cette exposition, organisée par l’antenne du Musée Ho Chi Minh dans la mégapole du Sud et le Musée Ho Chi Minh de la province de Thua Thien-Hue, présente plus de 150 photos sur des monuments commémorant le grand leader de Hue à Ho Chi Minh-Ville.-VNA