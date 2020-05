Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des travailleurs de la société par actions du charbon Ha Lam. Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) – En mission dans la province de Quang Ninh, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé le 24 mai visiter et offrir des cadeaux aux travailleurs et aux employés de la société par actions du charbon Ha Lam qui dispose d’une mine le plus moderne du Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam ( Vinacomin ).Après avoir inspecté la chaîne de charbon , le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré des cadres, travailleurs, ingénieurs de la société pour saisir les informations sur leur vie, emploi et revenus.Il a hautement apprécié les efforts de Vinacomin et de la société afin d’améliorer la vie et les revenus des travailleurs. Il a affirmé que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière à la classe ouvrière en général et aux mineurs en particulier ; s’intéressaient aussi à l’amélioration des politiques en leur faveur.Nguyen Xuan Phuc a demandé aux dirigeants du groupe Vinacomin de se concentrer sur la construction de maisons pour les travailleurs ; d’aider ainsi les travailleurs à stabiliser leur vie. Il a également demandé aux dirigeants de Quang Ninh de créer des conditions favorables pour soutenir Vinacomin dans ce domaine.A cette occasion, le Premier ministre a remis 200 cadeaux aux travailleurs et employés en difficulté de la société. - VNA