Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à gauche) et son homologue canadien Justin Trudeau (Photo: VNA)

Tokyo, 28 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré des dirigeants mondiaux en marge du sommet du G20, qui se tient actuellement à Osaka, au Japon, le 28 juin.

Les dirigeants ont exprimé le souhait de renforcer les liens avec le Vietnam et ont félicité le pays d'être devenu membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020 - 2021.

Ils ont exprimé leur soutien au Vietnam dans son rôle de président de l'ASEAN en 2020 et souhaitaient renforcer les liens avec l'association, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération, au développement, à la sécurité, à la sûreté de la navigation maritime et aérienne dans la région.

Le président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, a félicité le Vietnam et l'UE pour la signature prochaine de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à Hanoi le 30 juin, ajoutant qu'il espérait les deux parties s'efforceraient de faire approuver les accords cette année par le Parlement européen afin d'apporter des avantages à leurs citoyens et à leurs entreprises.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président chinois Xi Jinping se sont engagés à renforcer les accords déjà conclus par les dirigeants des deux pays et à faciliter les échanges de visites de haut niveau afin de renforcer les liens bilatéraux.

Dans le même temps, le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé son soutien à la coopération stratégique dans le domaine de l'énergie et a demandé l'établissement de relations commerciales équilibrées et mutuellement bénéfiques. Il s’est félicité de la détermination du gouvernement vietnamien et des mesures énergiques prises pour lutter contre les fraudes commerciales.

Les deux parties ont évoqué des domaines de coopération clés, notamment le commerce et l'énergie. Dans un proche avenir, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le département américain de l'Énergie vont prochainement signer un protocole d'accord sur la coopération énergétique et l'importation de gaz naturel liquéfié des États-Unis.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souscrit à la proposition de son homologue vietnamien d’étendre les liens globaux, en exploitant plus particulièrement l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), en renforçant les liens dans les domaines de la finance, des hautes technologies, de l’agriculture et des énergies renouvelables. Il a également promis d'intensifier la collaboration dans le domaine de l'éducation, afin que les étudiants vietnamiens puissent étudier plus facilement au Canada.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont engagés à approfondir davantage les domaines économique, commercial, énergétique, de défense nationale, d’éducation et de formation, d’échanges culturels, de liens touristiques et de la connectivité de l’aviation.

Le président chilien, Sebastian Pinera, a exprimé le souhait de renforcer davantage les liens avec le Vietnam dans le cadre de cadres bilatéraux et multilatéraux.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a affirmé son engagement à renforcer les liens avec le Vietnam et a hautement apprécié les réalisations du pays en matière de santé publique. Il a exprimé l'espoir que le Vietnam partagerait son expérience lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle prévue en septembre à New York.

Le dirigeant vietnamien a également eu un bref entretien avec les présidents français, turc et argentin, ainsi que les Premiers ministres du Canada, de Singapour et des Pays-Bas sur les moyens de renforcer les relations et la coopération bilatérales sur des questions régionales et mondiales d'intérêt commun. -VNA