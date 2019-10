Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babi (Photo: VNA)



Tokyo, 22 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babis, le président bulgare Rumen Radev, et le président de l'Albanie Ilir Meta à Tokyo le 22 octobre, après avoir assisté à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito.



Les réunions ont porté sur des mesures visant à approfondir les relations entre le Vietnam et les pays, en vue du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales l’année prochaine.



Les dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la collaboration mutuelle avec le Vietnam dans les forums régionaux et mondiaux, en particulier lorsque le Vietnam est président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020 - 2021.



Ils ont également souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté maritimes en mer Orientale et ont exprimé leur soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international.



Le Premier ministre Babis a estimé qu'une fois que l'Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) entreraient en vigueur, les relations économiques et commerciales entre la République tchèque et le Vietnam se renforceraient.



Il a promis de créer les conditions favorables permettant à Bamboo Airways du Vietnam de mener à bien les procédures nécessaires au lancement d’une ligne directe reliant Hanoï à Prague, facilitant ainsi les échanges bilatéraux.



La République tchèque met en œuvre des mesures consulaires pour faciliter le voyage des citoyens vietnamiens dans le pays, a déclaré le Premier ministre. Il a ajouté que son pays était disposé à recevoir des travailleurs qualifiés et des aides-soignants du Vietnam et à renforcer ses liens avec le Vietnam dans les domaines de la défense nationale et de l’exploitation minière.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré à son homologue tchèque que des dizaines de milliers de Vietnamiens vivant et travaillant en République tchèque constituaient un pont important pour la poursuite du rapprochement des liens entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président bulgare Rumen Radev (Photo: VNA)



Lors de la réunion avec le président bulgare, le chef du gouvernement vietnamien a appelé les deux pays à exploiter le potentiel de coopération bilatérale sur la base des points forts de chacun, en mettant l’accent sur l’éducation - formation, les technologies de l’information, l’électronique, les produits chimiques et pharmaceutiques.



Les deux dirigeants ont convenu de tenir prochainement une réunion du Comité intergouvernemental pour la coopération économique et commerciale et scientifico-technologique afin de discuter des mesures spécifiques visant à promouvoir les relations bilatérales.



M. Phuc a affirmé que le Vietnam était prêt à créer les conditions favorables permettant à la Bulgarie de renforcer son partenariat avec l'ASEAN lorsque le pays deviendrait président du groupe, l'année prochaine.



Il a souhaité que la Bulgarie approuve bientôt l’EVIPA et fasse en sorte que le Parlement européen ratifie l’EVFTA.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président albanais Ilir Meta (Photo: VNA)



Le Premier ministre Phuc et le président albanais, Meta, ont souligné la nécessité d'accroître le partage d'informations, notamment en organisant des forums économiques et commerciaux pour aider leurs entreprises à saisir les opportunités.



Ils ont promis d'intensifier les négociations et la signature d'accords sur la double imposition et la protection et la promotion des investissements entre les deux pays.



Le soir même, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à un banquet royal organisé par l'empereur et l'impératrice du Japon. -VNA