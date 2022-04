Le président Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la cérémonie de remise de l’Ordre du travail de troisième classe au district de Cu Chi. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre du travail de troisième classe au district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville, lors d’une cérémonie organisée mardi matin dans le cadre de la conférence de promotion des investissements dans les districts de Hoc Mon et Cu Chi.

Cette noble récompense a été remise à l’organisation du Parti, aux autorités et aux habitants du district de Cu Chi pour leurs réalisations excellentes dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et le développement socio-économique.

Le chef de l’Etat a affirmé que Cu Chi avait enregistré le plus faible taux de mortalité liée au COVID-19 et recensé le plus grand nombre de zones vertes (zones sans cas de contamination) à Ho Chi Minh-Ville. La localité a bien assuré le bien-être social pendant l’épidémie, a rapidement repris ses activités de production et assuré l’ordre et la sécurité sociaux.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (première à droite) remet l’Ordre du travail de troisième classe au district de Cu Chi. Photo: VNA



A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à Cu Chi d’améliorer l'efficacité et la qualité des services publics, de mettre au point son appareil administratif, d’accorder la priorité au développement de l'éducation, de promouvoir et de préserver les traditions culturelles, et de continuer à mieux prendre en charge les personnes méritantes dans la localité.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a visité le parc agricole de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville implanté dans la commune de Pham Van Coi, district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville, - un pionnier du pays en matière de production agricole de haute technologie.

Représentant d’un investissement total de 152 milliards de dôngs (6,6 millions de dollars), le parc agricole de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville a été créé en 2004 selon le modèle d'un écosystème de start-up de Nouvelle-Zélande, ayant pour but de promouvoir la coopération dans les sciences et technologies, le transfert de technologies entre des pays et le Vietnam en matière de résilience au changement climatique, vers une industrie verte, moderne et durable.

Le chef de l'État a déclaré que le parc agricole de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville devrait continuer à promouvoir la recherche et la production agricole pour en devenir le leader agricole de Ho Chi Minh-Ville et une zone moderne, contribuant ainsi au développement de l’agriculture vietnamienne.

La mégapole du Sud et le parc agricole de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville devraient étudier et proposer des politiques liées à l’agriculture high-tech, mobiliser des ressources au service du développement d’une agriculture moderne, investir dans des infrastructures agricoles de qualité…, a-t-il souligné.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc est allé brûler des bâtonnets d’encens dans un site historique du district de Hoc Mon, puis a rendu visite à un invalide de guerre et à des Mères héroïnes dans cette même localité. -VNA