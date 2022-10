Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Era Dabla-Norris, cheffe de l'équipe de supervision du FMI sur la macroéconomie et la finance et la monnaie des pays membres. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 3 octobre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Era Dabla-Norris, cheffe de l'équipe de supervision du Fonds monétaire international (FMI) sur la macroéconomie et la finance et la monnaie des pays membres, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, le Premier ministre a remercié le FMI pour son précieux soutien au Vietnam. Parlant de la situation économique du Vietnam, il a déclaré qu'en plus de continuer à contrôler l'épidémie de COVID-19, l'économie nationale était actuellement stable et se redressait, avec une croissance de 8,83% du PIB au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année dernière. Toutefois, en cette conjoncture difficile, le Vietnam est confronté à de nombreuses difficultés, dont les fluctuations des prix des matières premières, la hausse des pressions inflationnistes…, a-t-il indiqué.



Le Vietnam reste fidèle à son objectif de maîtriser l'inflation, de stabiliser la macro-économie, de favoriser la croissance et d'assurer les grands équilibres de l'économie, a souligné Pham Minh Chinh.



Le chef du gouvernement a suggéré que le FMI accorde la priorité au soutien au Vietnam en renforçant les activités de conseil politique, en continuant à lui offrir des programmes de formation et d’assistance technique, en l’aidant à développer l’économie verte, la transition énergétique, l’adaptation au changement climatique, l’économie numérique…